Por fin pagan Premios de la Juventud

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CIUDAD VALLES.- Por fin, la dirección de Atención a la Juventud, a cargo de Emmanuel Díaz del Ángel pagó los beneficios económicos de los Premios de la Juventud, dados a conocer en agosto.

Después de más de mes y medio de atraso, Atención a la Juventud y la Tesorería liberaron los 50 mil pesos que se repartieron en dos premios colectivos de 10 mil pesos y otros de dos mil pesos, cada uno, luego de que les entregaron sus reconocimientos, a finales del mes de agosto.

Díaz del Ángel dijo que detalles técnicos fueron los que se atravesaron al pago, sin embargo, dijo que el compromiso seguía firme con los jóvenes y sus familias, por lo que ya se liberaron los recursos para hacerlos llegar a los ganadores.