Premia el municipio a jóvenes, no da estímulo

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento no ha pagado el monto prometido por el Premio Municipal de la Juventud a los ganadores, pese a que fue anunciado el estímulo desde hace un mes.

Aunque a finales de agosto, funcionarios del Ayuntamiento, entre los que se encontraban Emmanuel Díaz del Ángel, director de Atención a la Juventud entregaron los reconocimientos a los jóvenes propuestos por los ciudadanos como los más valiosos en rubros como el emprendimiento, el deporte, la ciencia o la educación, luego de más de un mes, no se les ha pasado el estímulo de dos mil pesos que prometió el Gobierno otorgar a los ungidos como jóvenes del año.

Un padre de familia de un joven laureado explicó que aunque ha habido plazos de pago del estímulo, la Tesorería y la administración no han cumplido con los alrededor de 30 mil pesos que tendrían que entregar a los ganadores.