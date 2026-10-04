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Premia el municipio a jóvenes, no da estímulo

Por Redacción

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Premia el municipio a jóvenes, no da estímulo
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      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento no ha pagado el monto prometido por el Premio Municipal de la Juventud a los ganadores, pese a que fue anunciado el estímulo desde hace un mes. 

      Aunque a finales de agosto, funcionarios del Ayuntamiento, entre los que se encontraban Emmanuel Díaz del Ángel, director de Atención a la Juventud entregaron los reconocimientos a los jóvenes propuestos por los ciudadanos como los más valiosos en rubros como el emprendimiento, el deporte, la ciencia o la educación, luego de más de un mes, no se les ha pasado el estímulo de dos mil pesos que prometió el Gobierno otorgar a los ungidos como jóvenes del año. 

      Un padre de familia de un joven laureado explicó que aunque ha habido plazos de pago del estímulo, la Tesorería y la administración no han cumplido con los alrededor de 30 mil pesos que tendrían que entregar a los ganadores.

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