Preocupa al Papa violencia en México

CIUDAD VALLES.- El Vaticano y el Papa siguen teniendo la visión de que México está muy conflictuado, de acuerdo con el Obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Yenny García.

El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Valles explicó que en la reciente visita hecha por obispos de México al Sumo Pontífice, hubo diálogos de homólogos de él que siguieron expresando la situación de conflicto que vive el país.

Comentó que respecto a lo que él expuso, hay menos problemas de violencia, aunque falta que haya mejor diálogo para la paz.

Comentó que hay mucho interés del Papa por México y por la situación que se vive respecto de la violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí