Presentan alumnos proyecto integrador

Matehuala.- Estudiantes del Tecnológico de Matehuala presentaron el proyecto integrador titulado “Diseño del layout y sistema de gestión de calidad en la planta de plásticos y dulcerías con enfoque en mejora continua y optimización de procesos”, ante la presencia de los gerentes de la empresa, directivos y docentes de la institución.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa, donde se expusieron los resultados de un trabajo académico que busca fortalecer la competitividad y productividad de una empresa local a través de herramientas de ingeniería y gestión de calidad.

El proyecto de los alumnos de séptimo semestre de Industrial, fue presentado y coordinado por el maestro Juan Carlos Díaz de León y Laura Verónica Torres Contreras, consiste en un rediseño integral del layout de planta y en la propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, con el propósito de optimizar los flujos de producción, reducir desperdicios y establecer un modelo de mejora continua que garantice la calidad del producto final.

Este proyecto representa un ejemplo del impacto positivo que tiene la vinculación universidad–empresa, al generar soluciones reales a problemáticas productivas y al fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las microempresas locales.

