logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presentan alumnos proyecto integrador

Optimiza flujos de producción, reduce desperdicios y mejora calidad

Por Jesús Vázquez

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan alumnos proyecto integrador

Matehuala.- Estudiantes del Tecnológico de Matehuala presentaron el proyecto integrador titulado “Diseño del layout y sistema de gestión de calidad en la planta de plásticos y dulcerías con enfoque en mejora continua y optimización de procesos”, ante la presencia de los gerentes de la empresa, directivos y docentes de la institución.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa, donde se expusieron los resultados de un trabajo académico que busca fortalecer la competitividad y productividad de una empresa local a través de herramientas de ingeniería y gestión de calidad.

El proyecto de los alumnos de séptimo semestre de Industrial, fue presentado y coordinado por el maestro Juan Carlos Díaz de León y Laura Verónica Torres Contreras, consiste en un rediseño integral del layout de planta y en la propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, con el propósito de optimizar los flujos de producción, reducir desperdicios y establecer un modelo de mejora continua que garantice la calidad del producto final.

Este proyecto representa un ejemplo del impacto positivo que tiene la vinculación universidad–empresa, al generar soluciones reales a problemáticas productivas y al fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las microempresas locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian peligroso hoyanco en una calle
Denuncian peligroso hoyanco en una calle

Denuncian peligroso hoyanco en una calle

SLP

Jesús Vázquez

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca
Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

SLP

Redacción

Celebra la iglesia mes de las misiones
Celebra la iglesia mes de las misiones

Celebra la iglesia mes de las misiones

SLP

Jesús Vázquez

Joven se suicida en su casa
Joven se suicida en su casa

Joven se suicida en su casa

SLP

Redacción