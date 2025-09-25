logo pulso
Presentan carrera Color Music Run

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Este próximo 21 de octubre se llevará a cabo la carrera “Color Music Run” donde se repartirán hasta 40 mil pesos en premios para los primeros lugares del evento deportivo.

En conferencia de prensa, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, Isaías Rivera Martínez y el atleta René Eduardo Ortiz Morales dieron a conocer los pormenores del evento deportivo a realizarse.   

Color Music Run se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre a las 5 de la tarde en la plaza principal.

La carrera atlética tendrá un recorrido de 5 kilómetros, en las categorías Juvenil, Libre, Máster 40, 50 y 60 con una bolsa de premiación de 40 mil pesos para los primeros lugares. 

En cuanto a la categoría Juvenil y Libre, el primer lugar se llevará 2,500 pesos, el segundo lugar 1,500 y tercer lugar 1,000.  En cuanto a las categorías Master, el primer lugar 1,500 pesos, segundo 1,000 y 

tercer lugar 500 pesos. 

Las inscripciones están abiertas en calle Hidalgo número 7-A.  Por lo que se invita a los atletas a que se inscriban con tiempo para participar en este colorido evento deportivo.

