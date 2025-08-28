logo pulso
Presentan el Off Road México Racing

Un evento donde participan 30 autos

Por Carmen Hernández

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan el Off Road México Racing

RIOVERDE.- El municipio será sede de una fecha del Nacional Off Road México Racing, que se realizará los días 29 y 30 de agosto, donde participarán 600 personas, arrancará en la comunidad de San Francisco para recorrer una ruta de 90 kilómetros.  

En conferencia de prensa Arturo César Ibarra, el alcalde Arnulfo Urbiola Román y el director de Turismo José Fernando Tenorio Govea, dieron a conocer el evento nacional de Off Road México Racing 2025.

Este campeonato de talla nacional recorre siete estados de la República, siendo el único en su tipo que viaja con una infraestructura  de 30 autos en distintas categorías, acompañado de más de 600 personas entre familias, mecánicos, copilotos y pilotos provenientes de Zacatecas, Guerrero, Monterrey, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco Coahuila, San Luis, San Antonio y McAllen, Texas.

La sede será Rioverde, antes de trasladarse a Nuevo León y culminar en Dolores Hidalgo.

Hace 2 años el evento de Rioverde fue galardonado como el mejor del año. 

Se recorrerá San Francisco, los Peroles, Muraya, Sabinito, en total son 90 kilómetros. 

A los participantes se les revisa que porten extinguidores, mallas y cinturón de seguridad.

La pista de Rioverde es una de las más solicitadas y seguras.

