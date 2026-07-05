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Presentan eventos de la FERECE

Por Jesús Vázquez

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Presentan eventos de la FERECE
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      Matehuala.- Fue presentada la Feria Regional de Cedral 2026, que es conocida como la feria más grande del Altiplano, la que se llevará a cabo del 10 al 15 de agosto. En este evento estuvo presente la alcaldesa Cinthia Segovia y la secretaria de Turismo, Josefina Cepeda, quienes dieron a conocer los artistas que estarán presentes en esta gran feria.

      En este año tratarán de recuperar el título de la feria más grande del Altiplano, el cual en los últimos años les ha arrebatado el municipio de Charcas, como cada año, esta feria tendrá el Teatro del Pueblo gratuito y esperan que lleguen miles de visitantes, pues son días en los que hay un gran incremento económico gracias al turismo, apoyando la zona hotelera, restaurantes, fonditas y a todos los comerciantes del municipio.

      Para iniciar FERECE, el 10 de agosto contarán con La Energía Norteña en la gran inauguración; el día 11, Los Ángeles de Charly; el 12 de agosto, Los Cadetes de Linares: El Legado; el 13, El Bogueto; el 14 de agosto, Duelo, y el 15 de agosto, Los Horóscopos de Durango. 

      Además, habrá varias actividades culturales y la feria será completamente gratuita, como cada año, por lo que se realizará en la plaza principal el Teatro del Pueblo. Asimismo, todos los eventos serán después de las actividades religiosas, pues hay que destacar que la Feria Regional es en honor a la Virgen de la Asunción, la santa patrona del municipio.

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