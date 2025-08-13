Operativo de PC por las fiestas patronales

Cedral.- Elementos de Protección Civil mantienen un operativo especial durante los festejos patronales y la Feria Regional para salvaguardar la integridad de todas las personas que estarán participando en las diferentes actividades, el objetivo es salvaguardar la integridad física de los visitantes.

Se están verificando las instalaciones eléctricas y de gas de los diferentes expositores para reducir riesgos, además acompañan las diferentes entradas de ceras y peregrinaciones de las fiestas patronales, para evitar accidentes.

Están trabajando en coordinación con las empresas que proporcionan servicios de pirotecnia, acordonarán los espacios donde se llegue a efectuar la quema de juegos pirotécnicos como castillos y pólvoras que lo requieran, pues como cada año diferentes peregrinaciones llevan fuegos artificiales en estas celebraciones religiosas y más, el 15 de agosto día de la fiesta patronal del municipio y se esperan miles de personas tanto en la fiesta patronal de la iglesia como en la feria.

Se cuenta con una unidad de ambulancia con personal asignado para estar al pendiente los días de mayor afluencia y brindar servicios de atención a diferentes problemas de salud que pudieran ocurrir por los efectos de las aglomeraciones.

