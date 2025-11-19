Un muladar, las calles de Matehuala

MATEHUALA.- Fue suficiente suspender el servicio de recolección de basura un día para que la ciudad fuera un enorme muladar, pues la población no atendió el llamado para no sacar sus desechos a la calle.

Hubo varias calles que estaban llenas de desechos, pese al llamado de apoyo a la población por parte de las autoridades, pues se les indicó que el personal no trabajaría, por lo que no deberían sacar la basura a la calle.

Habitantes nuevamente sacaron las bolsas de basura en las diferentes calles de la ciudad, a pesar de que se anunció que no habría servicio de recolección de basura el 17 de noviembre.

Hubo quienes inclusive dejaron los desechos en los parques, con esto se puede ver la falta de conciencia de las personas que a pesar de que saben que es un puente por un día festivo sacan su basura a las calles, y luego se quejan que Matehuala está llena de basura, ya que los perros callejeros rompen las bolsas de basura, y que además generan fétidos olores, generando un foco de infección.

Al dar un recorrido por las distintas calles de la ciudad se pudo observar cómo la gente sacó las bolsas de desechos a las calles, y también en el Parque Vicente Guerrero los comerciantes cercanos al lugar sacaron su basura y la colocaron en los contenedores dejándolos completamente llenos, esto provocó que los perros callejeros rompieran las bolsas de basura y sacaran los desechos en busca de comida.