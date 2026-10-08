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Promueven hábitos saludables en alumnos

Personal de la Jurisdicción Sanitaria ofrece pláticas

Por Jesús Vázquez

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Promueven hábitos saludables en alumnos
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      Matehuala.- Con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud desde temprana edad, personal de la Coordinación de Prevención y Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria II acudió al Colegio Amado Nervo para brindar información y orientación a los estudiantes de una alimentación sana.

      Durante la jornada se instalaron diferentes módulos en los que se abordaron temas relacionados con la salud mental, salud bucal, alimentación saludable y actividad física, considerados fundamentales para el bienestar y desarrollo de los estudiantes, se llevaron a cabo diversas actividades y dinámicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

      A través de actividades dinámicas y participativas, se busca que los menores conozcan la importancia de adoptar hábitos saludables desde temprana edad, con la finalidad de prevenir enfermedades y contribuir a un crecimiento y desarrollo adecuado, es importante que los menores también cuiden mucho su salud y evitar varias enfermedades 

      Las autoridades de salud destacaron la importancia de acercar este tipo de acciones a las instituciones educativas, ya que las aulas representan un espacio fundamental para promover entre las nuevas generaciones una cultura de prevención y autocuidado. De esta manera, la Jurisdicción Sanitaria II continúa impulsando acciones de promoción de la salud entre la población escolar de Matehuala.

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