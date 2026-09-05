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Promueven taller de alimentos nutritivos

Con temas como el plato del buen comer, alimentación regional y dietas saludables

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Promueven taller de alimentos nutritivos
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      Ciudad Fernández.- Continúa el taller de platillos nutritivos para que los niños se alimenten sanamente, una campaña para reducir la obesidad en los menores de edad. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se reunieron con el Comité de Alimentación y Bienestar, durante la reunión se abordaron diversos temas como el plato del bien comer, alimentación regional y dietas saludables.  

      Dijo el funcionario que en el Centro de Justicia para las Mujeres, llevaron a cabo un taller, y por ende se elaboraron platillos nutritivos, por lo que se utilizaron las frutas y verduras de la región. 

      El objetivo es que las madres de familia preparen platillos nutritivos a sus hijos en casa, que es desde donde empieza la tarea de tener unos hijos bien alimentados. 

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      Por otro lado dijo sobre la importancia de cuidar la salud, el cáncer de Colón y de pulmón, al menor síntoma acudir al centro de salud más cercano, por parte de la dependencia se ofrece apoyo a quien lo requiera.

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