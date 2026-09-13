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Pronostican fin de semana lluvioso

Se exhorta a familias a no salir de su casa, si no es necesario

Por Jesús Vázquez

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Pronostican fin de semana lluvioso
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      Matehuala.- Durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias en la ciudad y se espera que este fin de semana continúen las tormentas, por lo que se pide a la población no arriesgarse y no salir en el caso de que este lloviendo, para prevenir cualquier accidente.

      Se recomienda mantenerse alerta por lluvias intensas y sus efectos, como inundaciones y fenómenos asociados rayos, viento fuerte y granizo, evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o calles inundadas, estar atentos a las indicaciones de Protección Civil, tener precaución por posibles deslaves en zonas montañosas.  

      Expresaron que si van manejando un vehículo, sea moto o carro hay que reducir la velocidad en charcos, evita salpicar a peatones o ciclistas, no intenten cruzar calles inundadas, cauces de ríos, vados y zonas bajas, ya que pueden arrastrar los vehículos y poner en riesgo tu integridad física. Agregaron que a un estamos en temporada de huracanes, por eso las lluvias se siguen viviendo de manera muy intensa en muchos estados y municipios del país. Es importante señalar que existe un alto potencial de inundaciones repentinas, corrientes de agua y desbordamiento de ríos por lo que se recomienda precaución.

      Las corporaciones de auxilio y policías están al pendiente en el caso de que las lluvias se vengan más fuertes y atender a las personas que lo requieran, pero se exhorta a la población que si ven que va a llover lo mejor es guardarse en casa y evitar salir a la calle.

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