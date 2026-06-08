Proponen transporte seguro para mujeres

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RIOVERDE.- Con la finalidad de prevenir la violencia de género, abogado presenta iniciativa de transporte seguro para mujeres, que las unidades de transporte sean conducidas por féminas.

El abogado Ulises Picaso Pérez dio a conocer que dentro de su iniciativa está la implementación de espacios para mujeres en el transporte colectivo y mecanismos de supervisión, que permitan garantizar la movilidad más segura de las féminas.

El abogado señaló que las mujeres tienen derecho a trasladarse con seguridad, dignas y libres de violencia.

Es por ello que se busca la creación de la modalidad denominada transporte seguro para mujeres, que sean las mismas mujeres que conduzcan las unidades del transporte.

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Es también importante la capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para las personas operadoras del servicio del transporte colectivo.