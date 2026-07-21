Realizan cabalgata por la Fundación
El evento congregó a muchos jinetes, que recorrieron varias calles de la ciudad
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Matehuala.- Se llevó a cabo la tradicional cabalgata para celebrar el 476 aniversario de la fundación de Matehuala, en la que participaron un gran número de jinetes y las escaramuzas charras de Matehuala, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar al Lienzo Charro del Ojo de Agua.
El punto de reunión de la cabalgata fue la Plaza de Armas, donde se dieron cita un gran número de jinetes, además de un equipo de sonido y un tamborazo que los acompañó durante todo el recorrido.
Al frente del contingente también desfiló un jeep de la Segunda Guerra Mundial, el cual fue exhibido como parte del evento, detrás de la cabalgata avanzaban corporaciones de auxilio para brindar atención en caso de ser necesaria; afortunadamente, no se registró ningún accidente.
La cabalgata por el aniversario de Matehuala es una tradición que se ha mantenido durante muchos años y que continúa realizándose a pesar del crecimiento de la ciudad.
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Para garantizar la seguridad de los participantes y de los automovilistas, elementos de Tránsito Municipal apoyaron con el cierre y desvío de la circulación en las calles por donde pasó el contingente.
Muchos de los jinetes llegaron de comunidades lejanas para participar en este importante evento, que concluyó en el Lienzo Charro del Ojo de Agua, donde se llevó a cabo una tradicional charreada para el disfrute de la ciudadanía.
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