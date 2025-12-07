Realizan caminata por la inclusión

Villa de la Paz.- Dentro del marco del día internacional de las personas con discapacidad se llevó a cabo la tercera caminata inclusiva por parte del UBR, la cual tuvo una muy buena respuesta por parte de las familias.

En esta caminata participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas, también algunas personas con algunos carteles con la finalidad de hacer inclusión en diferentes lugares, personas con alguna discapacidad, como niños con autismo, jóvenes y hasta adultos mayores con una discapacidad, donde la idea es que la gente vea su participación en estas actividades, y demostrar que quienes tienen una discapacidad, cada día se esfuerzan por salir adelante.

Se pudo ver a un grupo de adultos mayores en esta caminata, los cuales traían bastón y entre ellos se apoyaban para participar en esta gran caminata, de esta manera piden que no haya discriminación hacia quien tiene una discapacidad para tener una vida de calidad.

Hay mucha gente y sobre todo empresas y lugares que los discriminan, e inclusive hay tiendas en las que no hay nada de inclusión para quien tiene una discapacidad, pues tienen banquetas altas, y en las entradas no cuentan con rampas especiales.

Dentro de la caminata se contó con apoyo de corporaciones de emergencia, que estuvieron apoyando a los participantes durante toda la caminata, afortunadamente no hubo personas lesionadas.