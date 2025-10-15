Recolecta Ecología desechos electrónicos

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología acopió material electrónico para hacer el trabajo de reparación y donar computadoras recicladas a jóvenes de escasos recursos.

Ayer por la mañana, el director de Ecología, Julio César Otero Torres, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán y Sergio Arturo Pizaño Tinajero, representante de la empresa Pits iniciaron la colecta de dispositivos electrónicos y computadoras de desecho con el doble propósito de evitar que estos residuos, altamente contaminantes lleguen a basureros y, con la finalidad de que la empresa Pits y el Gobierno municipal donen las máquinas a jóvenes de escasos recursos.

En la campaña pasada se pudieron reunir tres toneladas de estos materiales y pudo haber donaciones para una decena de jóvenes estudiantes de la localidad.