Realizan foro de programa Los cuetes no son tus cuates

RIOVERDE.- La Coordinación Municipal de Protección Civil puso en marcha el programa La pirotecnia no es un juego, los cuetes no son tus cuates, por los riesgos que generan al querer tronar o quemar alguno de estos artefactos explosivos.

José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se está llevando a cabo el programa de concientización para prevenir accidentes, por los riesgos que generan de causar daños irreversibles.

Señaló que el programa Los cuetes, no son tus cuates, se llevó a cabo en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, donde se habló con los estudiantes del riesgo de tronar un cuete, que llegan a provocar la amputación desde un dedo hasta una mano.

La finalidad de las pláticas es disminuir los accidentes por la quema de pirotecnia.

Indicó que la quema de pirotecnia menor puede generar desde amputaciones, quemaduras y otros daños.

Así como la afectación negativa por el ruido en personas vulnerables y en las mascotas.