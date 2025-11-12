Realizan peregrinación para visitar a “Panchito”

REAL DE CATORCE.- Sacerdotes de la Diócesis de Matehuala encabezados por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, llevaron a cabo una peregrinación especial a Real de Catorce, para agradecer al Santo Patrono las bendiciones para la Diócesis de Matehuala.

Esta peregrinación se realiza cada año, después de concluidos los festejos en honor a San Francisco de Asís, realizando un recorrido por diversas calles del Pueblo Mágico.

En este evento hacen una misa especial para los sacerdotes, se unen en oración además de convivir los presbíteros de las diferentes parroquias de Matehuala, Cedral, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Charcas, entre otros.

Cabe hacer mención que la Iglesia católica realiza tres retiros espirituales cada año en los cuale participan presbíteros, y éstos les ayudan a platicar y ver cómo mejorar las condiciones en sus parroquias.

San Francisco de Asís es el patrono de la Diócesis de Matehuala, por lo que cada año hacen esta peregrinación en Real de Catorce ante la imagen de San Francisco y pedirle porque cuide y proteja a los sacerdotes y presbíteros de las diferentes parroquias.