Realizan simulacros en varias dependencias

Matehuala.- Recordando aquel 19 de septiembre de 1983 cuando ocurrieron varios temblores en la Ciudad de México en esta fecha se llevaron a cabo simulacros en escuelas, algunas empresas y en la Presidencia Municipal, de acuerdo a información de Protección Civil, además de que sirven para tener conocimiento de cómo actuar en caso de un fenómeno de este tipo que llegara a ocurrir en el municipio.

Elementos de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Municipal estuvieron apoyando en los distintos simulacros que se efectuaron, uno de los simulacros se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria de Matehuala con apoyo de todos los maestros, quienes con diversas labores evacuaron a los alumnos para llevarlos a un punto de reunión, el simulacro fue un éxito total y no hubo ningún inconveniente.

En el Tecnológico también se realizó un simulacro de evacuación, encabezado por la unidad interna de Protección Civil, con la participación del personal docente, administrativo y estudiantes, evacuaron todos los edificios de la institución, al término se llevó a cabo la evaluación de los tiempos que hicieron, pues la idea principal es que los alumnos sepan cómo actuar en una emergencia real.

En la Presidencia Municipal también se desarrolló un simulacro de bomba, e hicieron sonar una gran explosión, de esta manera empezaron a evacuar a todos los trabajadores municipales, así como a las personas que se encontraban en las instalaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El simulacro duró aproximadamente media hora, al término los elementos de las corporaciones de auxilio entregaron un reporte de cómo salió este simulacro.