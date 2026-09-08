Realizarán actividades por Mes de la Biblia

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Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que el mes de septiembre en la iglesia católica se celebra el Mes de la Biblia, por tal motivo tienen preparadas varias actividades para fortalecer la lectura de este libro, agregó que en todas las parroquias hay grupos de biblia donde los feligreses pueden acercarse para aprender un poco más sobre el libro sagrado.

Informó que este mes es dedicado a la sagrada escritura y se conoce como el Mes de la Biblia, palabra de Dios a la humanidad, que es historia de Dios con el ser humano, por lo que es importante que todos los feligreses conozcan algo de la Biblia, con que lean todos los días unos 15 minutos es suficiente, pues lamentablemente ya son pocas las personas que acostumbran leer la sagrada escritura.

Declaró que septiembre es denominado el Mes de la Biblia por dos razones, primero fue en septiembre de 1569 que se imprimió la primera biblia en Suiza, en septiembre, pero del año 420, falleció San Jerónimo patrono de los estudios de la biblia, el tradujo los escritos originales al latín, y la primera biblia es la "Edito Vulgata", o edición para el pueblo.

Expresó que a lo largo del mes tienen varias actividades para fomentar la lectura de la biblia, y es importante que la gente en sus casas tenga una biblia, y ponerla en un área donde toda la familia la pueda leer, y no solo este mes si no todo el año pues como decía San Jerónimo "Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo".

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