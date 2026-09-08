logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán actividades por Mes de la Biblia

Por Jesús Vázquez

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán actividades por Mes de la Biblia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que el mes de septiembre en la iglesia católica se celebra el Mes de la Biblia, por tal motivo tienen preparadas varias actividades para fortalecer la lectura de este libro, agregó que en todas las parroquias hay grupos de biblia donde los feligreses pueden acercarse para aprender un poco más sobre el libro sagrado.

          Informó que este mes es dedicado a la sagrada escritura y se conoce como el Mes de la Biblia, palabra de Dios a la humanidad, que es historia de Dios con el ser humano, por lo que es importante que todos los feligreses conozcan algo de la Biblia, con que lean todos los días unos 15 minutos es suficiente, pues lamentablemente ya son pocas las personas que acostumbran leer la sagrada escritura.

          Declaró que septiembre es denominado el Mes de la Biblia por dos razones, primero fue en septiembre de 1569 que se imprimió la primera biblia en Suiza, en septiembre, pero del año 420, falleció San Jerónimo patrono de los estudios de la biblia, el tradujo los escritos originales al latín, y la primera biblia es la "Edito Vulgata", o edición para el pueblo.

           Expresó que a lo largo del mes tienen varias actividades para fomentar la lectura de la biblia, y es importante que la gente en sus casas tenga una biblia, y ponerla en un área donde toda la familia la pueda leer, y no solo este mes si no todo el año pues como decía San Jerónimo "Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retiran publicidad de postes y banquetas
      Retiran publicidad de postes y banquetas

      Retiran publicidad de postes y banquetas

      SLP

      Redacción

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas
      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Conductores no respetan Reglamento de Tránsito

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía
      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      SLP

      Carmen Hernández

      Sistema de videovigilancia es manipulado, monitoreado en la oficina del Alcalde

      Bomberos capturan dos víboras
      Bomberos capturan dos víboras

      Bomberos capturan dos víboras

      SLP

      Redacción