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Rechaza Cepeda actos de campaña

Entrega de despensas, orden de Gallardo, dice

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza Cepeda actos de campaña
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      CIUDAD VALLES.- "Las cosas las tomo de quién vienen", dijo Yolanda Cepeda Echeverría, la secretaria de Turismo, luego de recibir críticas por la entrega de despensas de Sedesore aquí en Valles.

      Refirió la funcionaria que este mes entregó 32 mil apoyos alimentarios y que además de ella, también participó el delegado de la Sedesore (Jesús Guadalupe González Vargas) y otros más por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien pidió que se dieran a la brevedad.

      Dijo que ella tiene mucha trayectoria y que la entrega es una estrategia del mandatario estatal.

      Luego de darse a conocer que la encargada estatal del Turismo en la entidad estaba entregando las despensas, hubo críticas en las redes sociales sobre "campañas adelantadas" de parte de ésta y otros funcionarios.

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