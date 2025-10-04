Recibe municipio varias patrullas
También fue inaugurada la alberca techada del Ferrocarrilero
RIOVERDE.- El Municipio recibió varias patrullas, 2 blindadas, también fue inaugurada una alberca techada en el campo Ferrocarrilero en evento desarrollado ayer.
El gobernador y el presidente municipal Arnulfo Urbiola inauguraron la alberca techada del Deportivo Ferrocarrilero, la obra cuenta con 25 metros de longitud, sistema de calefacción solar y caldera, iluminación Led y filtración de última tecnología, diseñada para competencias y entrenamientos.
Para reforzar la seguridad pública el municipio recibió varios vehículos, 2 camionetas blindadas Ford F250 con blindaje nivel 5, 2 camionetas Ford F150 4x4, 4 cuatrimotos Can-Am y 4 motocicletas Suzuki V-Strom.
El objetivo con este equipo es reforzar la vigilancia, sobre todo en las comunidades, para brindar tranquilidad y paz social.
