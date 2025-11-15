Reclaman bomberos el pago de subsidio

RIOVERDE.- Adeuda gobierno estatal subsidio de septiembre a noviembre a los bomberos, recién fue cubierto el de julio, por lo que los tragahumo enfrentan problemas para atender una contingencia en las mejores condiciones ante la falta de recursos.

El comandante Ricardo Canseco Hernández presidente de la mesa directiva de bomberos, informó que hace 15 días recibieron los recursos correspondientes al mes de julio y agosto, ya que se tenía un retraso en entrega de los fondos de varios meses.

Pero actualmente les adeudan desde septiembre a noviembre, tienen la confianza de que no se va a retrasar, para seguir acudiendo a las llamadas de auxilio, ante las carencias que enfrentan.

Por fortuna este mes llovió y por ende se espera disminuyan los incendios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que en lo que va del mes se han cubierto 12 servicios por incendio de pasto, que son los más comunes que atienden.