Regala el DIF chile serrano a población

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Matehuala.- El Sistema Municipal DIF regaló chile serrano a muchas personas, una acción solidaria que benefició a numerosas familias del municipio, para ello se instaló un módulo en la Plaza Juárez, donde el personal del organismo de asistencia social repartió este producto a las personas que lo solicitaban.

Este apoyo fue posible gracias a la generosa donación de Raúl Arriaga, de la comunidad de Santa Cruz, quien aportó cinco arpilleras de chile serrano para ser distribuidas entre la población.

Debido a que diariamente cientos de personas acuden a la Plaza Juárez para realizar sus compras, se eligió este lugar para facilitar la entrega del producto a quienes lo requerían.

Durante toda la mañana del viernes, personal del DIF Municipal permaneció en el módulo realizando la entrega del chile serrano hasta agotar la existencia.

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Decenas de familias aprovecharon este apoyo, agradeciendo la iniciativa y la solidaridad del donante.

Autoridades del DIF reconocieron el gesto altruista de Raúl Arriaga, destacando que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la unión entre la ciudadanía y las instituciones, además de representar un apoyo para la economía de las familias matehualenses.

Asimismo, reiteraron que continuarán impulsando programas y gestiones que permitan brindar beneficios directos a los sectores más vulnerables del municipio.