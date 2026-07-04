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Regreso a clases será el 31 de agosto

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Regreso a clases será el 31 de agosto
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      CIUDAD VALLES.- El término de actividades docentes será el 15 de julio y el regreso general a clases es para el 31 de agosto.

      El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) informó que aunque la indicación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y del Gobernador fue culminar la actividad docente el 25 de junio, los maestros todavía tienen tareas administrativas y compromisos de fin de curso que atender, hasta el 15 de julio, que es cuando termina el ciclo escolar 2025-2026.

      El regreso a las actividades generales será el 31 de agosto, que cae en lunes y es el inicio oficial del ciclo 2026-2027.

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