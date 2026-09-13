Rehabilitan capilla de Los Nazarios

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Villa de la Paz.- Con la finalidad de mejorar las condiciones y la imagen de la capilla de la comunidad de Los Nazarios se han estado realizando labores de limpieza en los alrededores de este lugar, ya que se encontraba con bastante maleza, además, se está llevando a cabo la pintura tanto en el interior como en el exterior del recinto religioso, debido a que el inmueble se encontraba muy descuidado y deteriorado.

Los habitantes de la comunidad, al ver que no podían realizar los trabajos por su cuenta, solicitaron el apoyo de Servicios Públicos Primarios del municipio, para colaborar en las labores de limpieza y pintura de la capilla, por las malas condiciones en que se encontraba.

Estos trabajos tienen como propósito dejar el inmueble en buenas condiciones para sus próximas fiestas comunitarias, ya que durante estas celebraciones se recibe a cientos de visitantes, muchas de las personas que acuden son originarias de esta comunidad, pero actualmente radican en otros municipios, por lo que regresan para participar en las festividades.

Asimismo, se busca que la capilla luzca en mejores condiciones durante las celebraciones eucarísticas y que no se vea descuidada, ofreciendo un espacio más agradable para los habitantes de la comunidad.

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Los habitantes señalaron que, al tratarse de la casa de Dios en este lugar, buscan evitar que la capilla caiga en el abandono y consideran necesario darle mantenimiento y rehabilitación de manera periódica. Advirtieron que, si no se realizan estas labores, podría terminar como otras capillas de diferentes comunidades que han quedado en completo abandono, llenas de tierra, despintadas y con problemas de goteras, entre otras afectaciones, debido a la falta de mantenimiento.