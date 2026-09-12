Rehabilitan semáforo de crucero peligroso

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Matehuala.- Después de permanecer casi dos meses sin funcionar, trabajadores acudieron a reparar el semáforo ubicado en el cruce del bulevar Carlos Lasso y la calle Ignacio Ramírez, una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad.

El semáforo de este importante crucero permaneció fuera de servicio durante varias semanas, situación que provocó complicaciones para automovilistas y motociclistas que diariamente circulan por estas arterias, quienes tenían que extremar precauciones para poder atravesar la intersección. Durante este periodo se registraron algunos accidentes en la zona, aunque fueron percances menores y no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Cerca de este crucero se encuentra el Instituto Matel, que cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria, por ello, el desperfecto representaba un riesgo, principalmente durante los horarios de entrada y salida de clases, cuando cientos de vehículos circulan por el sector.

Además, la falta de funcionamiento del semáforo dificultaba el paso de los menores que se trasladan caminando, por lo que vecinos consideraron necesario que se atendiera el problema antes de que pudiera ocurrir un accidente de mayores consecuencias.

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Habitantes de la zona manifestaron su inconformidad debido a que durante casi dos meses solicitaron la reparación del semáforo sin que fuera atendido de manera oportuna.

Trabajadores acudieron al lugar para iniciar los trabajos de reparación y restablecer el funcionamiento de este dispositivo de control vial.