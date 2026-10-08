Reliquias de San Francisco estarán en Matehuala

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Matehuala.- El presbítero Eduardo Villela dio a conocer que las reliquias de San Francisco de Asís de primer grado llegarán a la ciudad de Matehuala el próximo 12 de octubre, que serán llevadas a varias parroquias de la ciudad.

Actualmente las reliquias de San Francisco de Asís de primer grado se encuentran en Real de Catorce, donde se están llevando a cabo sus fiestas patronales, permanecerán hasta el 11 de octubre en el Santuario Franciscano, posteriormente, el 12 de octubre llegarán a la ciudad de Matehuala.

Comentó que las reliquias que están viajando son un pedazo de hueso del cuerpo de San Francisco de Asís. Agregó que las reliquias son auténticas, ya que cuentan con un certificado de autenticidad. Explicó que cuando se trata de partes del cuerpo son consideradas reliquias de primer grado, mientras que cuando se trata de algún objeto o parte de la vestimenta del santo son reliquias de segundo grado. En el caso de las reliquias de San Francisco de Asís que llegarán a Matehuala, al ser parte de su cuerpo, son de primer grado.

Mencionó que, en el caso de las reliquias de primer grado de los santos, los huesos se van fraccionando en partes para poder llevarlas a diferentes iglesias. Este año, en que se conmemoran los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, las reliquias de este santo están visitando diferentes lugares de todo el mundo.

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Agregó que los párrocos de la ciudad de Matehuala llevarán a cabo una reunión para ponerse de acuerdo sobre las parroquias a las que acudirá la reliquia, así como la manera en que será recibida y los horarios en los que la gente podrá acudir a admirarla.