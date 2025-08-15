Renovará el PAN su dirigencia municipal
CIUDAD VALLES.- El 13 de septiembre, el Partido Acción Nacional (PAN) votará a quien será presidenta del Comité Directivo Municipal, de acuerdo con el actual dirigente, Joel Robledo Rodríguez.
Por cuestiones estatutarias, el Acción Nacional, que cuenta con 580 militantes en Valles renovará la dirigencia y el plan es simple, evitar la confrontación facciosa en el interior del instituto político y nombrar una candidatura de unidad, encabezada por una mujer, esa será la alternativa.
Joel Robledo explicó que la asamblea electiva será en La Galera, un lugar de eventos, atrás del IMSS de Valles y también habrá renovación del Consejo Político Estatal, donde buscará la reelección.