Renovarán dirigencia de ULPCA, hay 3 candidatos

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CIUDAD VALLES.- Abren la convocatoria para elegir al nuevo dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA) el domingo próximo, hay tres opciones.

Después de la una de la tarde de este lunes, el delegado de la Unión Nacional, Aarón Renteral Campos dio a conocer, junto con sus compañeros de la apertura de la convocatoria para inscribirse a la elección del nuevo dirigente, la misma convocatoria cierra a las 10 de la mañana del jueves 13 de agosto y la elección se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Los que manifestaron su intención de competir serán el actual dirigente, Eduardo Martínez Morales, el ya una vez líder de la ULPCA, Antonio Juárez Torres y Ramón Castillo, quien se encarga de asuntos jurídicos en la actual administración.

La ULPCA se conforma de un aproximado de dos mil 500 agremiados en la actualidad.

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