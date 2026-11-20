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Matehuala.- Una fuga de agua potable que estaba generando desabasto del líquido fue reparada por personal de SAPSAM en la comunidad de El Sacramento, a un costado de la escuela, luego de que un usuario reportara el desperfecto, el cual estaba provocando un gran desperdicio de agua.

Los trabajadores del organismo operador del agua realizaron labores en una línea de rebombeo de dos pulgadas de PVC, con lo que lograron restablecer las condiciones de la tubería y detener el tiradero de agua.

Al concluir los trabajos, la zanja quedó acordonada como medida preventiva.

Cabe hacer mención que en los últimos meses se han incrementado las fugas de agua en diferentes puntos de la ciudad, debido a tuberías antiguas, en distintos sectores donde se realizan reparaciones, es necesario sustituir tramos completos de tubería para evitar que este problema continúe presentándose.

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Asimismo, se pide a las personas que tengan conocimiento de alguna fuga de agua que la reporten al SAPSAM, para que acudan a repararla y evitar el desperdicio de agua potable, pues en ocasiones se pierden muchos litros de este recurso hídrico.

Es importante evitar que se desperdicie el líquido, ya que hay sectores de la ciudad donde el suministro de agua no está llegando con normalidad.