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Reportan ataque de abejas en La Boquilla

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Reportan ataque de abejas en La Boquilla
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      RIOVERDE.- Abejas atacan a dos personas en la comunidad de La Boquilla; los hechos ocurrieron la tarde del lunes en un domicilio, cuando de manera repentina un enjambre atacó a un hombre y una mujer, se recomienda a la población evitar acercarse a la zona y mantener la distancia. 

      Al sitio acudieron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Civil Municipal; tras brindarles los primeros auxilios a las dos personas, confirmaron que no tenían lesiones severas y por ende no fue necesario canalizarlos al nosocomio. 

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