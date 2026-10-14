Reportan ataque de abejas en La Boquilla

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RIOVERDE.- Abejas atacan a dos personas en la comunidad de La Boquilla; los hechos ocurrieron la tarde del lunes en un domicilio, cuando de manera repentina un enjambre atacó a un hombre y una mujer, se recomienda a la población evitar acercarse a la zona y mantener la distancia.

Al sitio acudieron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Civil Municipal; tras brindarles los primeros auxilios a las dos personas, confirmaron que no tenían lesiones severas y por ende no fue necesario canalizarlos al nosocomio.