Retiran escombro de calles de la ciudad

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando en la ciudad, se han afectado varias calles de la ciudad, donde el agua ha arrastrado piedras, arena y tierra que obstruyen la circulación y pueden provocar algún accidente, por lo que personal de Servicios Públicos Primarios y Obras Públicas se encuentra trabajando para retirar todo el escombro que ha quedado en las calles.

Los trabajos se enfocaron en el retiro de lodo, piedras, tierra y otros materiales que fueron arrastrados por los chorros de agua para mantener las calles en mejores condiciones y atender de manera oportuna las zonas afectadas.

Se busca evitar que ocurra algún accidente provocado por el material que arrastraron las lluvias, principalmente en aquellos puntos donde se acumularon grandes cantidades de tierra, piedras y lodo.

Se pide a la población que, si la zona donde habitan se encuentra llena de escombro o materiales arrastrados por las lluvias, realicen el reporte correspondiente para que acuda el personal de Servicios Públicos Primarios y Obras Públicas a retirar el material.

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Asimismo, se exhorta a la población que maneja automóviles y motocicletas a hacerlo con precaución, sobre todo al transitar por zonas donde se encuentre acumulado escombro, piedras o lodo.