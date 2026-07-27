Retrasan pago salarial a los sindicalizados

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CIUDAD VALLES.- Alrededor de 600 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento no cobraron su sueldo este viernes, la Tesorería justificó la situación a un problema técnico en las nóminas.

Durante el viernes y sábado, trabajadores adheridos al Sindicato del Ayuntamiento de Valles se quejaron de no haber recibido sus emolumentos que aparecen reflejados en sus cuentas cada semana, como se ha estipulado en su contrato.

La titular de la Tesorería de Valles, Anel Coronado Aguilar explicó que hubo un problema técnico con el daño a uno de los servidores de los que se valen para realizar estas operaciones, aunque ya se encontraban en la atención de las averías, para que les fuera canalizado el respectivo pago.

La titular de las finanzas municipales dijo que el dinero lo verán reflejado este lunes 27 de julio y que no hay ningún tema político o de falta de solvencia al respecto.

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