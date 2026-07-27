logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Retrasan pago salarial a los sindicalizados

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Retrasan pago salarial a los sindicalizados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Alrededor de 600 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento no cobraron su sueldo este viernes, la Tesorería justificó la situación a un problema técnico en las nóminas. 

      Durante el viernes y sábado, trabajadores adheridos al Sindicato del Ayuntamiento de Valles se quejaron de no haber recibido sus emolumentos que aparecen reflejados en sus cuentas cada semana, como se ha estipulado en su contrato. 

      La titular de la Tesorería de Valles, Anel Coronado Aguilar explicó que hubo un problema técnico con el daño a uno de los servidores de los que se valen para realizar estas operaciones, aunque ya se encontraban en la atención de las averías, para que les fuera canalizado el respectivo pago. 

      La titular de las finanzas municipales dijo que el dinero lo verán reflejado este lunes 27 de julio y que no hay ningún tema político o de falta de solvencia al respecto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila
      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió mientras realizaban labores de patrullaje

      Policías apoyan a adulto mayor
      Policías apoyan a adulto mayor

      Policías apoyan a adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      SLP

      Carmen Hernández

      Comprará alcaldía más camiones para basura
      Comprará alcaldía más camiones para basura

      Comprará alcaldía más camiones para basura

      SLP

      Redacción

      Todo derivó de un accidente de una de las unidades recolectoras