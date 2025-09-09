logo pulso
Estado

Revisan equipo y armas de policías

La supervisión fue por parte de personal de la Sedena y GCE

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal acudieron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para llevar a cabo la verificación de armas con las que cuentan los elementos de la Policía Municipal. 

La corporación policiaca cumplió cabalmente con la revisión semestral de armas, parque y equipo táctico, esto como parte de la colaboración interinstitucional en el control y supervisiones a policías municipales, dando cumplimiento a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP). 

La supervisión se llevó a cabo al medio día del lunes en la Comandancia Municipal, encabezado el evento por la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Civil Estatal, que consistió en la verificación completa de las armas con las que cuenta el cuerpo policial, equipo táctico y parque, así como las portaciones de cada elemento y la asignación del equipo a su resguardo durante sus funciones.

Jorge Peña director de la Policía Municipal, brindó todas las facilidades a los supervisores para permitir la revisión paso a paso y registrar cada proceso según los protocolos de actuaciones y verificaciones. 

Con estas acciones la Dirección General de Seguridad Pública Municipal reafirma el compromiso con la Federación y Estado en materia de seguridad sin límites.

