Rezan rosario por la paz del mundo

MATEHUALA.- En la Plaza Benito Juárez frente a la Catedral de Matehuala se llevó a cabo el rosario de los hombres organizado por la Iglesia católica, en el cual los hombres se unieron a rezar y pedir por la paz de México y el mundo.

En la Plaza Benito Juárez en un área especial se colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe y un reclinatorio para hincarse la persona que empezaba a rezar, así mismo había una bocina y micrófonos para que todos se unieran al rosario y escucharan.

También se contó con la presencia de sacerdotes en este magno evento; que logró reunir una gran cantidad de niños jóvenes y adultos. Cabe hacer mención que a pesar de que el rosario era especial de hombres también había mujeres que acompañaban a sus esposos, o que al pasar por la plaza se quedaban a rezar.

El rosario para hombres es una tradición que se ha llevado a cabo en los últimos años, con la finalidad de promover el santo rosario, pero en los hombres, además de que octubre es conocido como el mes del rosario.

Los presbíteros agradecieron la buena presencia en este rosario del hombre y exhortaron a las familias a rezar en sus hogares para pedir por la paz; lamentablemente la tradición de rezar el rosario en familia es algo que se ha estado perdiendo, y son muy pocas las personas que continúan esta costumbre.