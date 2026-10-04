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Rifa Cruz Roja televisión, para comprar un tripode

Se tuvo buena respuesta de la población

Por Jesús Vázquez

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Rifa Cruz Roja televisión, para comprar un tripode
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      Matehuala.- La Delegación de la Cruz Roja llevó a cabo la rifa de una televisión de 40 pulgadas, con lo que logró recaudar recursos para adquirir un trípode de rescate SKED-EVAC Tripod, herramienta especializada que será de gran utilidad para los paramédicos en diferentes tipos de rescate.

      Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la institución en la atención de emergencias y operaciones de rescate, la Delegación de Cruz Roja realizó esta actividad, destinando todo lo recaudado a la adquisición del equipo.

      Los paramédicos de la Cruz Roja agradecieron profundamente a todas las personas que participaron en la rifa y contribuyeron con su apoyo, ya que gracias a estas aportaciones fue posible fortalecer el equipo de trabajo y continuar brindando una mejor atención a la comunidad durante diferentes tipos de emergencias.

      Destacaron que la Cruz Roja requiere del apoyo constante de la población para poder continuar con sus labores, principalmente mediante donaciones, ya que la institución brinda atención y servicios de emergencia a diferentes municipios de la región del Altiplano.

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      Por otra parte, elementos de la Cruz Roja participaron en un curso especializado en rescate vertical, en el que cuatro integrantes de la institución recibieron capacitación y obtuvieron su respectiva certificación, fortaleciendo así sus conocimientos y habilidades para atender situaciones de emergencia que requieran este tipo de maniobras.

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