Rioverde, cuna de músicos y poetas de huapango arribeño

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rioverde.- Continúan los festejos por el 409 aniversario de la Fundación de Rioverde, se entregaron reconocimiento a los poetas y músicos del huapango, del municipio además se llevó a cabo la celebración de Rioverde, cuna de grandes músicos y poetas del Huapango Arribeño.

Se entregaron reconocimientos al Dr. Chessani, los poetas José Mendoza, Pánfilo Oviedo, Santiago Capetillo, así como a los violinistas Filemón Torres, Emmanuel Amador, Lorenzo Camacho.

Los vihuelerps José Luis Vera, Gerónimo Cruz y Julio Rodríguez.

En cuanto al Festival de la Enchilada, participaron 10 personas, quienes ofrecieron sus exquisita y sabrosas enchiladas.

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Asimismo se llevó a cabo una Topada de Huapango Arribeño donde participaron José Mendoza y Los Cazadores de la Sierra, Santiago Capetillo y sus Huapangueros.

También se instaló la exposición de pintura Primeros Trazos, obras elaboradas en acrílico, trazo alzado y óleo, los que estarán en exhibición en la Galería del Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac).