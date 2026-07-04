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Rioverde, cuna de músicos y poetas de huapango arribeño

Dieron reconocimientos a violinistas, además de muestra de una pintura

Por Carmen Hernández

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Rioverde, cuna de músicos y poetas de huapango arribeño
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      rioverde.- Continúan los festejos por el 409 aniversario de la Fundación de Rioverde, se entregaron reconocimiento a los poetas y músicos del huapango, del municipio además se llevó a cabo la celebración de Rioverde, cuna de grandes músicos y poetas del Huapango Arribeño.  

      Se entregaron reconocimientos al Dr. Chessani, los poetas José Mendoza, Pánfilo Oviedo, Santiago Capetillo, así como a los violinistas Filemón Torres, Emmanuel Amador, Lorenzo Camacho. 

      Los vihuelerps José Luis Vera, Gerónimo Cruz y Julio Rodríguez.  

      En cuanto al Festival de la Enchilada, participaron 10 personas, quienes ofrecieron sus exquisita y sabrosas enchiladas.  

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      Asimismo se llevó a cabo una Topada de Huapango Arribeño donde participaron José Mendoza y Los Cazadores de la Sierra, Santiago Capetillo y sus Huapangueros. 

      También se instaló la exposición de pintura Primeros Trazos, obras elaboradas en acrílico, trazo alzado y óleo, los que estarán en exhibición en la Galería del Instituto Municipal de Arte y Cultura  (Imac).

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