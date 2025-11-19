Saldo blanco en el Buen Fin

MATEHUALA.- Autoridades policiacas reportaron que afortunadamente durante el Buen Fin que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre de este año en los negocios del centro, se tuvo saldo blanco.

Durante estos días elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un operativo especial en las tiendas del centro para evitar robos y asaltos.

Se estuvieron haciendo rondines de vigilancia en el centro de la ciudad así como en los bancos y en las diferentes tiendas para estar en alerta y apoyar en el caso de que intentaran robar en algún lugar, aprovechando que había miles de personas en la calle.

Así mismo, se estuvieron resguardando los bancos para evitar que robaran a las personas que acudían a sacar dinero.

Durante este operativo también participó Tránsito y Vialidad, ya que hubo momentos en los que se tuvo que apoyar en el tráfico del centro, ya que había una gran congestión vial, y estaban cerrando algunas calles por lo que desviaban el tráfico mientras se liberaba un poco

el lugar.

Cabe hacer mención que, sí hubo algunos accidentes en el centro de la ciudad como choques menores entre automóviles, así como de motocicletas; por fortuna ninguno fue de gravedad. Las tiendas y los supermercados tuvieron un lleno total durante el Buen Fin 2025.