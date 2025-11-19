logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Saldo blanco en el Buen Fin

Se aplicó un operativo especial en tiendas para evitar robos y asaltos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Saldo blanco en el Buen Fin

MATEHUALA.- Autoridades policiacas reportaron que afortunadamente durante el Buen Fin que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre de este año en los negocios del centro, se tuvo saldo blanco.

Durante estos días elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un operativo especial en las tiendas del centro para evitar robos y asaltos.

Se estuvieron haciendo rondines de vigilancia en el centro de la ciudad así como en los bancos y en las diferentes tiendas para estar en alerta y apoyar en el caso de que intentaran robar en algún lugar, aprovechando que había miles de personas en la calle. 

Así mismo, se estuvieron resguardando los bancos para evitar que robaran a las personas que acudían a sacar dinero. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante este operativo también participó Tránsito y Vialidad, ya que hubo momentos en los que se tuvo que apoyar en el tráfico del centro, ya que había una gran congestión vial, y estaban cerrando algunas calles por lo que desviaban el tráfico mientras se liberaba un poco 

el lugar.

Cabe hacer mención que, sí hubo algunos accidentes en el centro de la ciudad como choques menores entre automóviles, así como de motocicletas; por fortuna ninguno fue de gravedad. Las tiendas y los supermercados tuvieron un lleno total durante el Buen Fin 2025.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”
“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

SLP

Miguel Barragán

Promueven el deporte contra las adicciones
Promueven el deporte contra las adicciones

Promueven el deporte contra las adicciones

SLP

Carmen Hernández

Feremaíz convertida en una “cantinota”
Feremaíz convertida en una “cantinota”

Feremaíz convertida en una “cantinota”

SLP

Carmen Hernández

Algunos asistentes al salir del evento ferial se accidentaron tras andar ebrios

Rescatan un tlacuache en escuela primaria
Rescatan un tlacuache en escuela primaria

Rescatan un tlacuache en escuela primaria

SLP

Carmen Hernández