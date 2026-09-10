Saldo blanco en los eventos de feria
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Charcas.- Corporaciones de auxilio reportaron que se tuvo saldo blanco durante la Feria Regional del municipio, pues se estuvo llevando a cabo un operativo de seguridad mientras duraron las festividades en honor de la santa patrona de los charquenses.
La Feria Regional se llevó a cabo del 1 al 8 de septiembre, donde estuvieron apoyados de elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Municipal y Protección Civil, quienes realizaron el operativo FERECHA, en el cual estuvieron revisando que no ocurriera ningún hecho que lamentar.
Las corporaciones policiacas llevaron a cabo acciones de vigilancia, en caso de ver algo sospechoso actuar de inmediato y detener a los rijosos, afortunadamente no hubo ningún problema mientras se llevaron a cabo a las diferentes actividades de Feria.
Por su parte las corporaciones de auxilio estaban al pendiente por si había algún accidente en los juegos atender a los involucrados, pero no ocurrió ningún problema de gravedad, pero sí estuvieron atendiendo a personas por que les bajaba la presión u otros problemas médicos y los apoyaban para estabilizarlos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así mismo Protección Civil estuvo checando todos los puestos para ver cómo estaba el sistema eléctrico y las conexiones del tanque de gas, para evitar alguna explosión por una fuga de gas o un chispazo eléctrico, la pirotecnia para que funcionara bien.
no te pierdas estas noticias
Piden instalar contenedores en el tianguis
Carmen Hernández
Se busca evitar que ambulantes dejen basura que da mala imagen
Reordenarán señalética en los mercados
Miguel Barragán
Indicará rutas de evacuación y de salvamento, en caso de percance