Saldo blanco en los eventos de feria

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Charcas.- Corporaciones de auxilio reportaron que se tuvo saldo blanco durante la Feria Regional del municipio, pues se estuvo llevando a cabo un operativo de seguridad mientras duraron las festividades en honor de la santa patrona de los charquenses.

La Feria Regional se llevó a cabo del 1 al 8 de septiembre, donde estuvieron apoyados de elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Municipal y Protección Civil, quienes realizaron el operativo FERECHA, en el cual estuvieron revisando que no ocurriera ningún hecho que lamentar.

Las corporaciones policiacas llevaron a cabo acciones de vigilancia, en caso de ver algo sospechoso actuar de inmediato y detener a los rijosos, afortunadamente no hubo ningún problema mientras se llevaron a cabo a las diferentes actividades de Feria.

Por su parte las corporaciones de auxilio estaban al pendiente por si había algún accidente en los juegos atender a los involucrados, pero no ocurrió ningún problema de gravedad, pero sí estuvieron atendiendo a personas por que les bajaba la presión u otros problemas médicos y los apoyaban para estabilizarlos.

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Así mismo Protección Civil estuvo checando todos los puestos para ver cómo estaba el sistema eléctrico y las conexiones del tanque de gas, para evitar alguna explosión por una fuga de gas o un chispazo eléctrico, la pirotecnia para que funcionara bien.