Se accidentan motociclistas

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CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos percances viales que involucraron a motociclistas en la avenida Ejército Mexicano.

El primero se suscitó a unos metros del Colegio de Bachilleres, plantel 24, donde un joven que labora para una refaccionaria automotriz perdió el control de su motocicleta al pasar por una curva y cayó.

Debido a que sufrió una lesión en la barbilla y golpes en varias partes del cuerpo, tuvo que ser llevado en un vehículo particular a un hospital.

El otro percance tuvo lugar en el cruce con la calle Manuel José Othón, en las inmediaciones del fraccionamiento Norte Residencial.

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Un joven que circulaba en una motocicleta tipo cross no tuvo precaución al tratar de cruzar la avenida Ejército Mexicano y chocó contra una camioneta GMC guinda.

En este caso no hubo lesionados, solo pérdidas materiales y, tras la intervención de las autoridades, los involucrados llegaron a un acuerdo.