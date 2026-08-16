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Se accidentan motociclistas

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Se accidentan motociclistas
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      CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos percances viales que involucraron a motociclistas en la avenida Ejército Mexicano.

      El primero se suscitó a unos metros del Colegio de Bachilleres, plantel 24, donde un joven que labora para una refaccionaria automotriz perdió el control de su motocicleta al pasar por una curva y cayó.

      Debido a que sufrió una lesión en la barbilla y golpes en varias partes del cuerpo, tuvo que ser llevado en un vehículo particular a un hospital.

      El otro percance tuvo lugar en el cruce con la calle Manuel José Othón, en las inmediaciones del fraccionamiento Norte Residencial.

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      Un joven que circulaba en una motocicleta tipo cross no tuvo precaución al tratar de cruzar la avenida Ejército Mexicano y chocó contra una camioneta GMC guinda.

      En este caso no hubo lesionados, solo pérdidas materiales y, tras la intervención de las autoridades, los involucrados llegaron a un acuerdo.

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