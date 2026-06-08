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Se gradúa generación de bomberos voluntarios

Concluyen proceso de capacitación en la Academia

Por Jesús Vázquez

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Se gradúa generación de bomberos voluntarios
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la graduación de la Generación 43 de la Academia del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala, en la que participaron un gran número de jóvenes y señoritas de la ciudad, quienes concluyeron exitosamente su proceso de capacitación. Algunos de ellos se integrarán a esta corporación, mientras que otros podrían incorporarse a diferentes instituciones de auxilio y emergencia.

      El comandante del Cuerpo de Bomberos señaló que se celebra con orgullo el nombramiento de los nuevos bomberos voluntarios, quienes culminaron con éxito una etapa de preparación, disciplina y compromiso al servicio de la comunidad. 

      De manera especial, se extendió una felicitación a la bombero Cielo Moreno, quien obtuvo el primer lugar de su generación en los exámenes finales.

      Asimismo, destacó que no todos los que inician este camino logran soportar las exigencias que implica ser bombero, por lo que reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada integrante de la Generación 43 de la Academia de Bomberos de Matehuala por alcanzar esta importante meta.

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      Comentó que muchos de los aspirantes que ingresaron al curso no lograron concluir la capacitación, debido a la exigencia física y emocional que requiere esta labor. 

      Añadió que ser bombero no deja riquezas materiales, pero sí grandes satisfacciones al poder ayudar a quienes más lo necesitan durante situaciones de emergencia.

      Durante la ceremonia de graduación se realizaron honores a la bandera y posteriormente se llevó a cabo la entrega de certificados a cada uno de los estudiantes que concluyeron exitosamente su formación.

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