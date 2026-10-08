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Se inscriben cuatro en Morena para diputación federal

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Se inscriben cuatro en Morena para diputación federal
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      CIUDAD VALLES.- Cuatro se inscribieron a la Coordinación de Defensa de la Transformación en el Distrito 04 con cabecera en Valles, de acuerdo con datos de la propia dirigencia de Morena.

      Los nombres filtrados por la dirigencia de Morena que desean convertirse en los abanderados para competir por el distrito 04 federal de San Luis Potosí son José Manuel Méndez, actual director del Hospital del IMSS en Ciudad Valles; también está en la lista la actual diputada local por el distrito de Valles, Nancy Jeanine García Martínez, el líder social afín a partidos de izquierda, Víctor Ramírez de Santiago y un administrativo del IMSS en la ciudad, llamado Javier Maldonado.

      El método propuesto será el de la consulta, de acuerdo con el Proceso de Elecciones de Morena a nivel nacional.

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