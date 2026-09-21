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Se reúnen Comités Municipales de Salud

Se trataron casos de cáncer mama, dengue y apoyo de ambulancias

Por Carmen Hernández

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Se reúnen Comités Municipales de Salud
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      RIOVERDE.- Se llevó a cabo la reunión de comités municipales de salud, estuvieron presentes personal de 8 municipios de la Zona Media.  

      En el aula de la Jurisdicción Sanitaria número 4 se llevó a cabo la reunión donde estuvieron presentes los directores de salud municipal de Cárdenas, Rayón, Alaquines, Lagunillas, Rioverde, San Ciro de Acosta, Villa Juárez, Ciudad Fernández. 

      La reunión fue encabezada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Alejandro Lezama González.  Entre los temas que se abordaron fueron cáncer de mama, servicios de ambulancia, dengue, así como las enfermedades transmitidas en los animales.  

      Posteriormente acordaron las acciones preventivas que se realizarán, porque primero está la salud de la ciudadanía.

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