Se reúnen Comités Municipales de Salud

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Se llevó a cabo la reunión de comités municipales de salud, estuvieron presentes personal de 8 municipios de la Zona Media.

En el aula de la Jurisdicción Sanitaria número 4 se llevó a cabo la reunión donde estuvieron presentes los directores de salud municipal de Cárdenas, Rayón, Alaquines, Lagunillas, Rioverde, San Ciro de Acosta, Villa Juárez, Ciudad Fernández.

La reunión fue encabezada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Alejandro Lezama González. Entre los temas que se abordaron fueron cáncer de mama, servicios de ambulancia, dengue, así como las enfermedades transmitidas en los animales.

Posteriormente acordaron las acciones preventivas que se realizarán, porque primero está la salud de la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí