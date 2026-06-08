logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad

Por Carmen Hernández

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- El municipio fue sede del Festival Estatal de Voleibol Infantil y Juvenil, evento deportivo en el que participaron más de 1,500 deportistas, que contaron con la seguridad que brindó la Guardia Civil Municipal durante el desarrollo del evento, los equipos de este municipio lograron pasara a semifinales.  

      En el Campo Ferrocarrilero se llevó a cabo el Festival Estatal de Voleibol Infantil y Juvenil.  

      En este festival deportivo participaron más de 1,500 personas entre, deportistas y entrenadores, los que acudieron a presenciar todos los encuentros deportivos que se llevaron a cabo. 

      Elementos de la Guardia Civil implementaron un operativo, para garantizar la seguridad de cada uno de los asistentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua
      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad
      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      SLP

      Redacción

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario
      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Formará parte de Juventudes en Movimiento

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados
      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      SLP

      Jesús Vázquez