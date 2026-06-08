Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad

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RIOVERDE.- El municipio fue sede del Festival Estatal de Voleibol Infantil y Juvenil, evento deportivo en el que participaron más de 1,500 deportistas, que contaron con la seguridad que brindó la Guardia Civil Municipal durante el desarrollo del evento, los equipos de este municipio lograron pasara a semifinales.

En el Campo Ferrocarrilero se llevó a cabo el Festival Estatal de Voleibol Infantil y Juvenil.

En este festival deportivo participaron más de 1,500 personas entre, deportistas y entrenadores, los que acudieron a presenciar todos los encuentros deportivos que se llevaron a cabo.

Elementos de la Guardia Civil implementaron un operativo, para garantizar la seguridad de cada uno de los asistentes.

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