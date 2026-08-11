Semana de saneamiento para eliminar mosquitos

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CIUDAD VALLES.- Comenzó la semana de saneamiento básico que efectúan tanto el Ayuntamiento de Valles como la Jurisdicción Sanitaria V para librar a viviendas de cacharros y posibles criaderos de zancudos.

Las autoridades de Salud y del Gobierno municipal, encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dieron el banderazo de salida para ir por los cacharros a las viviendas, en primera instancia, este 10 y martes 11 en la colonia La Pimienta; el miércoles 12 en La Alhajiita y en la colonia Rafael Curiel; el jueves 13 de agosto en el Barrio Las Lomas y el viernes 14 en las colonias Tetuán y Avance.

En sus respectivos turnos, la Jurisdicción Sanitaria V dio a conocer que hay 12 casos de dengue en la zona de influencia de esta oficina, que son los municipios de Valles, El Naranjo, Ébano, Tamasopo y Tamuín.