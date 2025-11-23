Separación de Guido, una estrategia: Medina

CIUDAD VALLES.- Sobre el despido de Julio Alejandro Guido Azuara, el alcalde David Medina Salazar refirió que es una estrategia y que no sabe si lo reinstalarán o no, negándose en dar a conocer los motivos de su separación.

El alcalde manifestó que la baja de Guido Azuara es parte de una estrategia y dio a entender que no tendría por qué revelar los motivos de tal movimiento o de otros que tengan que ver con el personal en el Ayuntamiento, considerándolo como un asunto personal.

Sobre Napoleón Heimsatz, quien entra a esa responsabilidad, comentó que, de ser en estas fechas el cambio, tendría un compromiso fuera del Ayuntamiento y por eso, iniciaría con ausencia, quedando una funcionaria interina como encargada del despacho.