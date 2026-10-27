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Sigue INE laborando sin cambio alguno

Pese a la renuncia de Guadalupe Taddei, por varios escándalos

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Sigue INE laborando sin cambio alguno
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      CIUDAD VALLES.- Pese a la noticia nacional de que Guadalupe Taddei ha renunciado al INE, la vocal presidenta del Distrito 04, con cabecera en Valles, Ivonne Rodríguez Azuara dijo que el instituto sigue trabajando con miras al proceso electoral del 2027.

      Este lunes, Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, máximo organismo de elecciones de este país, después de una semana de exposiciones públicas sobre escán dalos personales con un proveedor y contratos relacionados con parte de su personal, sin embargo, esto no hizo que hubiera ninguna modificación en el itinerario laboral en las oficinas locales del INE en Valles, por poner un ejemplo.

      La vocal presidenta refirió que así como en otras ocasiones, durante la administración que acaba de culminar, ha habido dificultades financieras para la operatividad de los trabajos previos a la elección del año que viene.

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