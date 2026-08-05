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Sigue investigación de sacerdotes agredidos

Por Jesús Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Sigue investigación de sacerdotes agredidos
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      MATEHUALA.- El administrador episcopal de la Diócesis de Matehuala, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, dio a conocer que sigue el proceso en la Fiscalía del caso de los sacerdotes agredidos en Villa de la Paz y ya se les asignó un defensor, e incluso Derechos Humanos ya tomó también declaraciones de los oficiales involucrados en este caso.

      Informó que se le continúa dando seguimiento a este caso y la Iglesia ha estado muy al pendiente de los sacerdotes para cuidarlos, y afortunadamente ya se encuentran bien y han seguido trabajando en sus parroquias. El proceso continúa, donde también las comunidades católicas han estado apoyando a los sacerdotes.

      Declaró que la violencia engendra más violencia, y es por eso que se ha pedido a los fieles católicos no hacer justicia por su propia mano en este caso, en el cual muchos ciudadanos, al ver que agredían a los padres, se molestaron, pero hay que esperar a que llegue la justicia de Dios y la justicia de las autoridades, y no solo en este caso, sino en todos.

      Comentó que es importante que las personas estén con Dios para no hacerle ningún mal al prójimo. Puede haber fallas y errores, y hay que descubrir que la violencia no es un camino cercano a Dios, por lo que exhorta a todos los feligreses a que siempre la familia esté con Dios y, ante todas las adversidades, hay que estar unidos para salir adelante, pues para lograr la paz deben ser desarmados.

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