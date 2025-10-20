Siguen restricciones en parajes huastecos

CIUDAD VALLES.- El turismo tendrá que conformarse con la apreciación visual, ya que algunos de los destinos más socorridos siguen con niveles peligrosos para la natación.

Un total de 24 parajes, entre los que se encuentran los más visitados en la temporada vacacional o están cerrados en su totalidad o cuentan con advertencia de restricción por parte de Protección Civil Estatal y Turismo, porque las crecientes no han cedido su intensidad, a pesar de haber pasado una semana entera sin lluvias.

Aunque la hotelería no está en su mejor época, los días previos a Xantolo suelen ser de gran afluencia de visitantes que aprovechaban los balnearios, sin embargo, las condiciones siguen siendo riesgosas.